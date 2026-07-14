Eskişehir'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. yönetimindeki 26 AFS 483 plakalı otomobil ile O.E. idaresindeki 26 D 0113 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu ve ağaca çarparak durabildi. Otomobil ise devrildi. Kazada sürücüler S.G. ve O.E. ile minibüste yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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