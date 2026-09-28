Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır ile Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ile tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya bölgeye gelerek bilgi aldı.