Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18’i öğrenci 23 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa-Kumru-Korgan kara yolunun Ayazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A.Ö. yönetimindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol üzerinde duran kamyona, H.İ.A. idaresindeki 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcu olarak bulunan Ş.S. (63) hayatını kaybetti. Sürücülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi yaralandı. Yaralıların 18’inin öğrenci olduğu belirtildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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