Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez’in kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Gülmez ile minibüs sürücüsü A.Ö., V.Ö., Y.K. ve Z.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülmez, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.