Olay, 1 Nisan sabahı meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan Demet Yılan yönetimindeki 27 BEF 568 plakalı minibüste seyahat eden kadın, rahatsızlanarak bayıldı. Diğer yolcular, kadının yardımına koştu. Minibüs şoförü Demet Yılan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirip güzergahını değiştirdi. Aracı İslahiye Devlet Hastanesi'ne doğru süren Demet Yılan, yolda buluştuğu sağlık ekiplerine hastayı teslim etti. Minibüste kadının bayıldığı ve diğer yolcuların panik yaşadığı anlar ise araç kamerasına yansıdı.

'HER İNSANIN YAPMASI GEREKENİ YAPTIM'

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, durumu öğrenip, sürücü Demet Yılan'ı tebrik ederek ödüllendirdi. Şoför Demet Yılan, olayı anlatarak, "Yolcumuzu hastane önünde aldım, daha sonra midesinin bulandığını söyledi. En son çarşı merkezinde kötü oldu, bayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedim. Bu sırada her ihtimale karşı güzergahımı değiştirerek hastaneye doğru giderken, ambulansla yolda buluşup, hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettim. Teyzemiz ilk anlarda kötüydü, kendinde değildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendisini toparladı. Her şoförün, her insanın yapması gerekeni yaptım" diye konuştu.