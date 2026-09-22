Minibüs su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Eşelek yolunun mezbahane mevkisinde meydana geldi. Veli Kaymak'ın (55) kontrolünü kaybettiği 17 ABA 359 plakalı minibüs, su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çı
kardığı sürücü Kaymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan yolcular Zeki B. ve Kotan K. ise ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaymak'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.