Kaza, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş., evinin önünde servis minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu Yakup Emir Şahin’e çarptı.
Minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi’ne götürülen Yakup Emir, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Yakup Emir Şahin’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.