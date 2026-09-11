İstanbul içi toplu ulaşımda önemli bir yere sahip olan minibüslerde ödeme yöntemlerine yenisi eklendi. Belli hatlardaki minibüslere POS cihazları yerleştirilerek kredi kartıyla ödeme altyapısı aktif hale getirildi. Yolcular, yolculuk ücretlerini nakit yerine kart kullanarak ödeyebiliyor.

İLK UYGULAMA PENDİK'TE BAŞLADI

Söz konusu yeni ödeme sistemi ilk olarak Pendik ilçesindeki bazı minibüs hatlarında hayata geçirildi.

Kartlı ödemeyi tercih eden yolculardan herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti kesilmiyor. Pilot sürecin ardından uygulamanın İstanbul’un diğer ilçelerine de yaygınlaştırılması planlanıyor.

GÜNCEL MESAFE TARİFESİ

Temmuz ayında yapılan yüzde 10’luk artışın ardından belirlenen ve POS cihazlarıyla da tahsil edilecek mesafe bazlı biniş ücretleri şu şekildedir:

0 - 4 kilometre (İndi-Bindi): 43 TL

4 - 7 kilometre: 45 TL

7 - 11 kilometre: 46 TL

11 - 15 kilometre: 47 TL

Öğrenci Tarifesi: 28 TL