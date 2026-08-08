Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi husumetli olduğu minibüs

şoförünü, cadde üzerindeki durakta, minibüsünün içinde otururken gördü. Şüpheli yanında bulunan silah ile minibüse binerek 3 el ateş etti. Açılan ateş sonra şoför bacağından yaralanırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıyı cadde üzerinde bulunan hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.