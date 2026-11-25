İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki minik futbolcu Ömer Ege Özyurt’un ardından, 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da yaşam mücadelesini kaybetti. Faciada can kaybı 2’ye yükselirken, ısıtıcıyı açık unutarak yangına sebebiyet verdiği belirlenen daire sakini Günay F. (50) tutuklanmıştı.

Yürek yakan olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı yoğun duman altında bıraktı. En üst katta bulunan Ömer Ege Özyurt (12), Defne Özyurt (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 bina sakini dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 13 yaşındaki E.Ö.’nün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ÖMER EGE BEŞYÜZEVLER MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt’un ölümü ailesini ve spor camiasını yasa boğdu. Futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde başlayan ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü forması giyen Ömer Ege için Kemerburgaz Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu törende, minik futbolcunun tabutunun üzerine 10 numaralı forması serildi. Öğle namazının ardından Gaziosmanpaşa Muharrem Camii’ne götürülen Ömer Ege, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Beşyüzevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KUZENİ DEFNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Yangın gecesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren 6 yaşındaki Defne Özyurt’tan da acı haber geldi. Ömer Ege Özyurt’un kuzeni olduğu öğrenilen küçük Defne, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Defne’nin vefatıyla birlikte yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.

ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Faciaya ilişkin soruşturma yürüten polis ekipleri, yangının başladığı 1’inci kattaki dairede Günay F.’nin (50) ikamet ettiğini tespit etti. Teknik incelemeler sonucunda yangının, Günay F.’nin evde açık unuttuğu elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlendi. Daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Günay F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yangın' ve 'taksirle öldürme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.