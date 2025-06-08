Demet Akalın, önceki akşam Yalova'da verdiği konser öncesi büyük bir talihsizlik yaşadı. Şarkıcının fotoğrafçısı kulis kapısını kapatırken Akalın'ın parmakları arada kaldı.
Ezilen parmaklarının fotoğrafını Instagram'da yayımlayarak durumu anlattı:
"Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun."
Öte yandan Demet Akalın'ın sahneye çıkarak fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranını geri çevirip ağlatması ise tepki çekti.
"MERAK ETMEYİN, AİLESİYLE KONUŞTUM"
O anların sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram hesabından çocuklarla peş peşe çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Akalın, şu açıklamayı yaptı:
"Acımdan kıza sarılamıyorum, sabahtan beri yazmışlar. Merak etmeyin, ailesiyle konuştum. Onu görmeye gideceğiz."