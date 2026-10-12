Burdur'un Karamanlı ilçesinden gelen acı haber eğitim camiasını ve ilçeyi yasa boğdu. Karamanlı Nimet Güvener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki İbrahim Abaslı, yaklaşık 5 ay önce aniden beyin kanaması geçirdi.

5 AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olayın ardından acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan minik İbrahim, 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 10 yaşındaki İbrahim'in vefat haberi derin bir üzüntü yarattı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İbrahim Abaslı'nın cenazesinin bugün öğle vakti Karamanlı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Acı haberin ardından Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç de sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Dinç mesajında, "Öğrencimiz İbrahim Abaslı'nın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.