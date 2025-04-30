Türkiye’de 7 Nisan 2025 itibarıyla 299 bin 881 kapasiteli 395 cezaevi var. Siyasetçiler, bürokratlar, öğrenciler, akademisyenler, gazeteciler ve ses çıkaran herkes dahil 400 bin kişi ise cezaevinde bulunuyor.

Kapasitenin yaklaşık 100 bin kişi üzerindeki tutuklu ve hükümlü için bulunan formül ise yeni cezaevleri yapımı. Adalet Bakanlığı, 26 Mart 2025’te ihale düzenleyerek Çorum Osmancık’a cezaevi yapılacağını duyurdu. İhaleye 16 firma teklif verdi ve maliyet 1 milyar 512 milyon TL olarak hesaplandı. İhale 1 milyar 17 milyon 412 bin liraya sonuçlandı ve bir firma ile sözleşme imzalandı. Cezaevi 600 gün içerisinde tamamlanacak.

TOPLAM 23.5 MİLYAR

Adalet Bakanlığı son olarak Niğde Cezaevi için de 494 milyon TL’lik sözleşme yaptı. 2025 yılında 11 yeni cezaevi daha yapılacak. Bu cezaevlerinin toplam büyüklüğü 703 bin 974 metrekare olacak ve 2027 yılı sonuna kadar 23 milyar 585 milyon TL kaynak kullanılacak. 2016’da 38, 2017’de 12, 2018’de 15, 2019’da 26, 2020’de 23, 2021’de 32, 2022’de 22, 2023’te 16, 2024’te ise 8 adet yeni cezaevi yapılmıştı.

Avrupa’nın en büyüğü Silivri

AKP döneminde Türkiye’de çok sayıda dev arazide cezaevi kampüsü yapıldı. Bu cezaevlerinden bazıları şöyle:

- Avrupa’nın en büyük cezaevi Silivri’de bulunuyor. 2005 yılında yapımına başlanan cezaevi 78.8 milyon dolara mal oldu. Silivri Cezaevi, 1 milyon 35 bin 247 metrekare yerleşkede bulunuyor.

- Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü de Türkiye’nin en büyük cezaevi kampüsleri arasında yer alıyor. Yapımı devam eden 292 bin metrekare alandaki proje için 50 milyon dolar ayrıldı.