Yarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kürsü çocuklara bırakıldı.

ÇOCUKLAR OTURUMU YÖNETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un oturumu açmasının ardından Başkanlık Divanı, çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredildi. Genel Kurul, bu özel oturumda çocuklar tarafından yönetildi.

ARKASINI DÖNÜP “EGEMENLİK MİLLETİNDİR” DEDİ

Kürsüde konuşan bir kız çocuğunun sözleri büyük yankı uyandırdı. Coşkulu bir konuşma yapan çocuk, sözlerini tamamlarken arkasını dönerek Meclis’teki “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” yazısını okudu ve salondan büyük alkış aldı.

'BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEĞİZ'

TBMM Çocuk Özel Oturumu’na damga vuran konuşmada şu sözler öne çıktı:

“Bilimle, sanatla, sporla yetişen çocuklar, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek. Bunun için bize daha fazla bilim atölyesi, sanat alanı ve spor imkânı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplardan öğrenmekle yetinmek istemiyoruz; hayata dokunmak, üretmek ve dünyayı değiştirmek istiyoruz.

'ATATÜRK'ÜN BIRAKTIĞI MİRASTIR'

Bugün burada, bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet’in mirasıdır! Bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Çünkü biz varız, biz geleceğiz.”