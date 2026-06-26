Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen hukuki süreçte yeni bir karar çıktı. Yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanığı Yusuf Aydemir hakkında "kasten öldürme" suçunu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, minik Leyla'nın ölümünden sorumlu tutulan amca Yusuf Aydemir'in mahkumiyetine hükmedildi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KAYBOLMUŞTU

Dava konusu olay, 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı'nın Bezirhane köyünde meydana gelmişti. Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle birlikte dedesini ziyarete giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde aniden ortadan kaybolmuştu. Küçük çocuğun bulunması amacıyla yetkililer ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı.

CANSIZ BEDENİ 18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarının 18'inci gününde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi, köy yerleşim yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki bir akarsu kenarında, ağaçların arasında bulundu. Yapılan ilk incelemelerde vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Leyla Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde toprağa verilmişti.

İLK YARGILAMADA YEDİ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Olayın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, aralarında aile yakınlarının da bulunduğu 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de görülen karar duruşmasında mahkeme, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'i "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı davada yargılanan diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti.