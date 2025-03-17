Konya’da 8 Mart tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana bebeğin ölümüne ilişkin Antalya ve Konya Adli Tıp Kurumları tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. Hazırlanan raporda, Rana bebeğin kesin ölüm sebebi, kafa kemiği, boyun omurluğu ve kaburga kırıkları ile iç organ yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama olarak tespit edildi.

ŞÜPHELİ BULGUYA RASTLANMADI

Raporda ayrıca tüm yaralanmaların, çocuğun hayatta olduğu sırada meydana geldiği, cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı, şüpheli bir ölüm bulgusunun bulunmadığı ifade edildi.

ASILSIZ HABER YAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Raporun yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Hasan Yılmaz, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialara tepki gösterdi. Yılmaz, Rana bebeğin ailesinin çocuğu memleketlerine defnettikten sonra kendi rızalarıyla Türkiye’ye döndüğünü belirtti. Hasan Yılmaz, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine izin verilmeyeceğini vurgulanarak, asılsız haber yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yılmaz, şu ana kadar bir kişinin, halkı yanıltıcı bilgi yaymak suçlamasıyla adliyeye sevk edildiğini ve tutuklandığını söyledi.

Avukat Yılmaz, adaletin sağlanması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, kamuoyunun doğru bilgileri dikkate almasını istedi.