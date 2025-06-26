Adana’da Deniz K., 7 Haziran’da cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen babası Yusuf K.’yi karşılamak üzere evden çıktı. Bu sırada, Yusuf K. ile miras anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumetli olan amca O.K. sokakta yeğeniyle karşılaştı.
ACI İÇİNDE KOŞTU
Yanında getirdiği yanıcı maddeyi Deniz K.’nin üzerine döken O.K., çakmakla ateş yaktı. Üzerinde alevler çıkan Deniz K., sokakta acı içinde koşarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaydan kısa bir süre sonra 112’yi arayan O.K., "Ağabeyim oğlunu yaktı" şeklinde ihbarda bulundu. Polis, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek O.K.’yi gözaltına aldı.
ÇOCUK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Deniz K.’nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.