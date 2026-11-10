Türkiye Noterler Birliği tarafından sunulan hizmet, mirasçıların araç kayıtlarını öğrenmesini kolaylaştırıyor. Böylece vatandaşlar, noter veya ilgili kurumlara gitmeden önce miras kapsamında bulunan taşıtlara ilişkin bilgilere dijital ortamda erişebiliyor.

E-DEVLET'TEKİ BU EKRANDAN SORGULANABİLİYOR

Miras kalan araçları kontrol etmek isteyen vatandaşların e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Arama bölümüne “Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına Araç Sorgulama” yazıldığında Türkiye Noterler Birliği tarafından sunulan ilgili hizmete ulaşılabiliyor.

Kimlik doğrulamasının ardından sistem üzerinden mirasçısı olunan kişi adına kayıtlı araçlarla ilgili sorgulama yapılabiliyor. Bu hizmet, özellikle vefat eden yakınının üzerine kayıtlı bir araç bulunup bulunmadığını öğrenmek isteyenler açısından kolaylık sağlıyor.

Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresi, internet bankacılığı veya sistemin desteklediği diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılabiliyor.

MİRAS KALAN ARACIN SATIŞI İÇİN AYRI İŞLEM GEREKİYOR

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama, miras kalan aracın kayıtlarını öğrenmeye yardımcı olsa da aracın satışını veya mirasçılar arasında devrini tek başına gerçekleştirmiyor.

Miras yoluyla intikal eden araçlarda, mirasçılık durumunun belgelenmesi ve ilgili tescil işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Birden fazla mirasçının bulunması halinde aracın satışı için miras ortaklığına ilişkin hukuki şartların da yerine getirilmesi önem taşıyor.