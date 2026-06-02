Mevcut yasal uygulamada, mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda sulh hukuk mahkemeleri tarafından taşınmazın satışına karar veriliyor. Elektronik ortamda düzenlenen bu açık artırmalara mirasçıların yanı sıra üçüncü kişiler de doğrudan katılım sağlayabiliyor.

Hazırlanan yeni yasa taslağına göre ise tüm paydaşların mirasçı olduğu taşınmazların satışında ilk ihale yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Bu ilk aşamada satışın gerçekleşmemesi durumunda, taşınmaz genel katılıma açık ikinci bir ihaleyle üçüncü kişilerin satışına sunulabilecek. Düzenlemenin aile konutları ile tarım arazilerinin mülkiyet yapısını koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.

İHALE SÜRECİNİ AKSATANLARA İDARİ PARA CEZASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yargı paketi taslağı, icra ve satış ihalelerindeki suiistimalleri önlemeye yönelik yeni yaptırımlar da içeriyor. Mevcut sistemde ihaleyi kazandığı halde yasal süresi içinde satış bedelini ödemeyen kişilerin sadece yatırdıkları teminat bedeli irat kaydediliyor.

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, ihale bedelini yatırmayan kişilerin teminatlarının yanmasının yanı sıra, sundukları teklif bedelinin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Bu yaptırımla, yapay fiyat artışlarının, ihaleyi sonuçsuz bırakma girişimlerinin ve hukuki sürecin uzatılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

PAY SAHİPLERİNE TEMİNAT ŞARTI GETRİLİYOR

Taslakta yer alan bir diğer idari değişiklik ise ortaklığın giderilmesi ihalelerindeki teminat muafiyetleriyle ilgili oldu. Yeni dönemde taşınmazda pay sahibi olan mirasçılar da ihaleye katılırken teminat yatırmakla yükümlü olacak.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, mevcut sistemde taşınmazların doğrudan genel açık artırmaya çıktığını hatırlatarak, ilk ihalenin mirasçılara hasredilmesinin aile mülkiyetini koruyacağını, caydırıcı para cezalarının ise satış süreçlerindeki zaman kayıplarını azaltacağını ifade ediyor.