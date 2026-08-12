Dolandırıcılar, vatandaşların hassas dönemlerini ve miras süreçlerini hedef alan yeni bir sahtekarlık yöntemi geliştirdi. Kendilerini noter veya noter görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, mirasçıları anlık mesajlaşma uygulamaları ve telefon aramaları üzerinden hedef alarak banka hesaplarını ve kişisel verilerini ele geçirmeye çalışıyor.

VEFAT EDEN KİŞİNİN BİLGİLERİNİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcılar, kurbanların güvenini kazanmak için ölen kişinin adını ve miras dosyası numarası gibi detayları öne sürüyor. Bu bilgilerin kamuya açık sistemlerden veya ilanlardan kolayca elde edilebildiğini bilmeyen kurbanlar ise karşılarındaki kişinin gerçek bir yetkili olduğuna inanarak tuzağa düşüyor. Ancak uzmanlar, dolandırıcıların dosyanın diğer detaylarına hakim olamaması veya belgesi zaten düzenlenmiş kişileri araması gibi çelişkilerin onları ele verdiğini vurguluyor.

EN ÇOK UYGULADIKLARI İKİ YÖNTEM

Mirasçıları ağlarına düşürmek isteyen dolandırıcılar çoğunlukla iki farklı yöntem izliyor. İlk olarak kurbana miras belgesinin hazır olduğuna dair bir mesaj atılıyor. Noter harç veya hizmet bedelinin ödenmesi gerektiği belirtilerek bir link gönderiliyor. Bu bağlantıya tıklayıp kart bilgilerini giren kurbanların tüm birikimi saniyeler içinde boşaltılıyor.

MİRAS BELGELERİNDE HATA OLDUĞU SÖYLENİYOR

Dolandırıcıların ikinci yönteminde ise miras evraklarında acil düzeltilmesi gereken bir "hata" olduğu söyleniyor. İşlemin tamamlanması için kurbanın telefonuna gelen doğrulama kodu talep ediliyor. Verilen bu kod, vatandaşın e-Devlet veya resmi kamu sistemlerindeki kişisel hesabının dolandırıcıların eline geçmesine yol açıyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Noterlik makamlarının mesajlaşma uygulamaları üzerinden ödeme linki göndermeyeceğini ve telefonda SMS doğrulama kodu talep etmeyeceğini belirten yetkililer, bu tür mesaj veya aramalara kesinlikle itibar edilmemesi ve işlemlerin doğrudan resmi noterlik dairelerinden yürütülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.