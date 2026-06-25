Yargı sisteminde önemli değişiklikler barındıran yeni kanun teklifi meclis gündemine geldi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve "12. Yargı Paketi" olarak bilinen 30 maddelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

“Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında, özellikle miras yoluyla intikal eden taşınmazların satış sürecinde köklü değişiklikler öngörülüyor.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA SUİSTİMAL ÖNLENECEK

Düzenlemenin detaylarını paylaşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, taşınmaz satışlarındaki suistimallerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satış sürecinde birinci açık artırmanın malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. İdari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli adım atıyoruz"

İLK SATIŞ MİRASÇILARA ÖZEL OLACAK

Meclise sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte taşınmazların satış sürecinde aşamalı bir sisteme geçiliyor. Yeni dönemde ortaklığın giderilmesi davalarında birinci açık artırma umuma açık yapılmayacak, öncelik taşınmazda pay sahibi olan mirasçılara verilecek.

İlk açık artırmada mirasçılardan bir teklif gelmemesi durumunda birinci satış düşecek ve ardından ikinci satış süreci genel katılıma açık şekilde yürütülecek.

Düzenlemenin 7. fıkrası uyarınca, süreçteki kötü niyetli yaklaşımları engellemek amacıyla, taşınmazın belirlenen değerinin yüzde 10’u oranında nakdi teminat yatırılması zorunluluğu da kanun teklifinde yer alıyor.