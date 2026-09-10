Hindistan'ın Delhi kentinde anne ve baba, kendi imkanlarıyla inşa ettikleri evin birinci katında oğulları ve gelinlerinin kira ödemeden yaşamasına izin verdi.

İlerleyen süreçte taraflar arasında evin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıktı. Oğul ve eşi, ellerindeki belgelere dayanarak evin mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerken; anne ve baba söz konusu belgelerin sahte olduğunu beyan ederek dava açtı.

YÜKSEK MAHKEME TAHLİYE VE TAZMİNAT KARARI VERDİ

Alt mahkemenin anne ve baba lehine verdiği kararın ardından dosya Yüksek Mahkeme'ye taşındı. Yargıçlar heyeti, oğlun başvurusunu reddederek alt mahkemenin kararını onadı. Karara göre oğul, 60 gün içerisinde evi boşaltmak ve anne ile babasına tazminat ödemekle yükümlü kılındı.

Duruşmada Yargıcın Açıklaması

Duruşma sırasında oğlun tutumunu değerlendiren yargıç, mahkeme salondaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuğun davranışı yanlış değil mi? Mahkeme, onun annesine geri dönmesini, onu hissetmesini, ayaklarına kapanmasını ve ondan hayır duasi almasını istiyor."