Dünyanın en büyük gözlük üreticisi Ray-Ban’in bağlı bulunduğu EssilorLuxottica’nın kurucusu Leonardo Del Vecchio’nun ölümünün ardından aile holdingi Delfin ve şirket yönetiminde başlayan iktidar mücadelesi, borsa düşüşü ve skandallarla yeni bir evreye taşındı.

Ray-Ban markasının sahibi ve Meta’nın akıllı gözlük ortağı olan Fransız-İtalyan devinin hisse değerleri son bir yılda yaklaşık %50 oranında eridi. Yaşanan değer kaybı ve yönetimle süregelen anlaşmazlıklar üzerine, kurucunun 31 yaşındaki oğlu Leonardo Maria Del Vecchio, Ağustos ayında şirket bünyesindeki Baş Strateji Direktörlüğü ve Ray-Ban Başkanlığı görevlerinden istifa etti.

Yönetimi devirmek amacıyla dışarıdan aktivist hissedar olarak hareket edeceğini duyuran Del Vecchio'nun son hamlesi ise şirket içi krizi daha da derinleştirdi.

10 MİLYAR EUROLUK SATIN ALMA PLANI TIKANIKLIĞA UĞRADI

Bloomberg'in haberine göre, kurucu Leonardo Del Vecchio’nun 2022 yılındaki vefatı öncesinde kurduğu yapı uyarınca, aile holdingi Delfin’in mülkiyeti sekiz mirasçı arasında eşit sorumlulukla dağıtılmış durumda. Ş

Şirket stratejilerinde oy birliği şartı aranması mirasçılar arasında kilitlenmeye yol açarken, Leonardo Maria Del Vecchio dominant hissedar haline gelmek amacıyla iki kardeşinin paylarını satın almak için 10 milyar euroluk (11,2 milyar dolar) bir teklif sundu.

Nisanda aile oylamasıyla onaylanan bu plan, EssilorLuxottica hisselerindeki yüzde 50’lik sert düşüş ve holdingin işleme finansal güvence vermekten vazgeçmesiyle tıkandı.

Aynı süreçte üvey kardeşi Rocco Basilico’nun, holdingin finans ve sigorta varlıklarını gözlük işinden ayırarak satmayı hedefleyen alternatif bir plan sunması aile içi bölünmeyi artırdı.

PODCAST YAYINI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yönetimin çalışan maaş artışlarını dondurmasını ve hisse düşüşlerini gerekçe göstererek görevlerini bırakan Leonardo Maria Del Vecchio, imajını toplamak ve kamuoyu desteği almak amacıyla bir podcast programına katıldı. Ancak yayında kişisel hayatına dair yaptığı açıklamalar kurumsal dünyada soru işaretlerine yol açtı.

Şirketi yöneten profesyonel kadroya yüklenmek isterken kişisel olarak 1 milyar euro borcu bulunduğunu, lüks yatlarından birini satmak zorunda kaldığını ve geçmişte uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını belirten Del Vecchio, yatırımcılar nezdinde güven kaybına uğradı.

Aile içi travmalarını da dile getiren genç mirasçının bu çıkışı, hedef aldığı CEO Francesco Milleri’nin konumunu sarsmak yerine güçlendirdi. Şirket yönetim kurulu Milleri’ye olan güvenini tazelerken, uzmanlar yaşanan bu çalkantının ardından ailenin holding yapısını yeniden düzenleme veya finansal varlıkları elden çıkarma planlarına ağırlık verebileceğini belirtiyor.