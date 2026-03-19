Türkiye’de miras hukuku alanında son dönemde verilen Yargıtay kararları, yıllardır doğru bilinen birçok uygulamayı kökten değiştiriyor. Özellikle aile içi miras paylaşımında “otomatik hak” olarak görülen bazı kavramlar artık geçerliliğini yitirirken, uzmanlar vatandaşları ciddi hukuki risklere karşı uyarıyor.

KARDEŞLERE 'SAKLI PAY' DÖNEMİ SONA ERDİ

Uzun yıllar boyunca toplumda yerleşmiş bir anlayışa göre kardeşler, anne veya babadan kalan mirastan her koşulda pay alabiliyordu. Ancak yapılan yasal düzenlemelerle birlikte bu durum tamamen değişti.

Artık kardeşlerin “saklı pay” hakkı bulunmuyor. Bu da, anne veya babanın mal varlığını vasiyetname ile dilediği kişiye bırakabilmesi anlamına geliyor. Böyle bir durumda kardeşlerin hukuki itirazda bulunarak pay talep etmesi mümkün olmuyor.

MİRAS KALAN EVDE ÜCRETSİZ OTURANLAR DİKKAT

Miras paylaşımında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de ortak taşınmazların kullanımı oldu. Özellikle miras kalan evde diğer hissedarların izni olmadan yaşayan kişiler için ciddi sonuçlar doğabiliyor.

Hukukta “Ecrimisil” olarak adlandırılan uygulama kapsamında, diğer mirasçılar son 5 yıla kadar geriye dönük kira bedelini faiziyle birlikte talep edebiliyor. Uzmanlar, "Rıza almadan miras malını kullanan, günün sonunda ağır bir fatura ile karşılaşabilir" diyerek bu konuda açık uyarıda bulundu.

HERHANGİ BİR İŞLEM BORCU KABUL SAYILABİLİR

Mirasın borçtan fazla olduğu durumlar kadar, borcun fazla olduğu senaryolar da büyük önem taşıyor. Mirası reddetmek isteyenlerin ise son derece dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü vefat eden kişiye ait banka hesabından sembolik bir tutar çekmek ya da bir borcunu ödemek bile mirasın kabulü anlamına geliyor. Bu durumda reddi miras hakkı ortadan kalkıyor ve tüm borçlar mirasçıya geçiyor.

'MUVAZAA' DAVALARINDA ZAMAN AŞIMI YOK

Aile içinde sıkça rastlanan bir diğer durum ise miras kaçırma amacıyla yapılan devir işlemleri. Bir taşınmazın gerçekte bağış olduğu halde satış gibi gösterilmesi durumunda açılan “muvazaa” davalarında dikkat çeken bir detay bulunuyor.

Bu tür davalarda zaman aşımı işlemiyor. Aradan 30-40 yıl geçse bile dava açılabiliyor ve mahkeme, tapudaki işlemin gerçek niteliğini detaylı şekilde inceliyor. Eğer işlemin danışıklı olduğu tespit edilirse, taşınmaz yeniden miras kapsamına dahil edilebiliyor.