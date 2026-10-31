26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, sanatçının yaklaşık 50 yıllık dostu Müjde Ar da konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ile 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural arasında yaşanan anlaşmazlıkta tarafını belli eden Ar, Kural'a destek açıklaması yaptı. Levent İnanır'ın sözlerine sert tepki gösteren usta oyuncu, yaşananları kadınlara yönelik psikolojik şiddet olarak nitelendirdi.

KADİR İNANIR'IN VASİYETNAMELERİ TARTIŞMA YARATTI

Kadir İnanır'ın vefatının ardından geride bıraktığı vasiyetnameler kamuoyunun gündemine gelmişti. Usta sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Noter huzurunda düzenlenen üç vasiyetnamenin 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açılması planlanıyordu. Ancak bazı aile üyelerine gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle duruşma yapılamadı. Vasiyetnamelerin açılması için yeni tarih 17 Aralık saat 09.30 olarak kararlaştırıldı.

Vasiyetnameler henüz mahkeme tarafından resmen açılmamış olsa da Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının tüm mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığını açıklamıştı.

Alınak'ın verdiği bilgilere göre İnanır'ın üç otomobili, gayrimenkullerindeki hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarında bulunan birikimleri, koleksiyonları, sanat eserleri ve telif hakları vasiyetnameler aracılığıyla Jülide Kural'a bırakılmıştı.

LEVENT İNANIR VASİYETNAMELERİ SORGULADI

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise dayısının son yıllarında yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek vasiyetnamelerin hazırlanma sürecine ilişkin şüphelerini dile getirmişti.

Usta oyuncunun sağlık durumunun karar verme yetisini etkilediğini öne süren Levent İnanır, vasiyetnamelerin üç kez düzenlenmesini de sorgulamıştı. İnanır, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dayımın bir irade sorunu vardı. Çok ağır tedaviler gördü. 6 yılda 3 kez beynine pıhtı attı kolay değil. Vasiyetnameyi 3 kez değiştirmiş olması da ayrı bir soru işareti. İçeriği niye değiştirsin? İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var.”

Levent İnanır, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan aileye ait toprakları da gündeme taşımıştı. Dayısının yaklaşık 200 yıllık aile arazisinin bölünmesini istemediğini savunan İnanır, bu konuyla ilgili kendisine vekalet verildiğini ileri sürmüştü.

İddiasını şu sözlerle dile getirmişti: “Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var.”

Levent İnanır ayrıca Jülide Kural'ın, dayısının sağlık sorunlarından faydalanarak vasiyetnamelerin hazırlanmasında etkili olduğunu iddia etmişti. Kadir İnanır'ın mal varlığını bu şekilde bırakmasının sanatçının kişiliğiyle bağdaşmadığını da savunmuştu.

MÜJDE AR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Miras tartışmaları devam ederken Kadir İnanır'la yaklaşık 50 yıllık dostluğu bulunan Müjde Ar, Jülide Kural'a destek verdi. İnanır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmayı doğru bulmadığını belirten Ar, Kural'a yönelik iddia ve haberleri “ağır psikolojik saldırı” olarak değerlendirdi.

Usta sanatçı, açıklamasında Kural'ın yanında olduğunu belirterek sözlerine şöyle başladı:

“Öncelikle Kadir İnanır'ın manevi hatırasına duyduğum saygı, ardından bir kadın ve sanatçı olarak sessiz kalmanın vicdanımı yaralayacağı düşüncesiyle Jülide Kural'ın yanında olduğumu belirtmek isterim.”

“ŞAHSİ HIRSLARI ÜZERİNDEN TARTIŞMAYA AÇILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın uzun yıllara yayılan birlikteliğine yakından şahit olduğunu vurgulayan Müjde Ar, Levent İnanır'ın açıklamalarına karşı çıktı. Çiftin arasındaki sevgi, güven ve bağlılığa bizzat tanıklık ettiğini ifade eden Ar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sevgilerine, güvenlerine ve birbirlerine bağlılıklarına bizzat tanıklık ettiğim 20 yılı aşkın hayat arkadaşlığının, Levent İnanır'ın şahsi hırsları üzerinden tartışmaya açılması kabul edilebilir bir husus değildir.”

Levent İnanır'ın, Kadir İnanır'ın yeğeni olmasından kaynaklanan sorumluluğu taşıması gerektiğini belirten Müjde Ar, miras konusundaki memnuniyetsizliğin usta sanatçının hatırasının önüne geçirilmesini de eleştirdi.

Ar, bu konudaki görüşünü ise şu ifadelerle aktardı:

“Mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dayısının hatırasının önüne koymasının, Kadir İnanır'ın manevi mirasına karşı ağır bir saygısızlık olduğu düşüncesindeyim.”