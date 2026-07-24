Rio de Janeiro kıyılarında yer alan ve 30 hektardan fazla bir alanı kaplayan Pitanguy Adası, 2016 yılında 93 yaşında hayatını kaybeden doktorun ardından ailesi tarafından yönetiliyordu.

Yıllarca dünya jet sosyetesinin gözlerden uzak buluşma noktası olan ada; Tom Cruise, Katie Holmes, Frank Sinatra ve eski ABD Başkanı Jimmy Carter gibi dünyaca ünlü isimleri ağırladı.

Dr. Pitanguy tarafından yeniden tasarlanan adada altı modern bungalov, dokuz süit, yüzme havuzu, tenis kortu, tropikal bahçeler ve yürüyüş parkurları bulunuyor. Mimari tasarımı kısmen 1974 yapımı James Bond filmi "Altın Tabancalı Adam"daki ikonik sığınaktan esinlenilen mülk; 400 metrelik özel uçak pisti, helikopter pisti, büyük gemilerin yanaşabileceği marinası ve üç özel plajıyla tam donanımlı bir yaşam alanı sunuyor.

DEĞERİ DAHA DA ARTABİLİR

Emlak ajansı yetkilileri, gerekli imar izinlerinin alınması halinde adanın doğu kısmına eklenecek yeni tesislerle değerinin 135 milyon dolar daha artabileceğini belirtiyor. Söz konusu özel adanın, lüks bir kişisel inziva alanı olarak kalabileceği gibi 5 yıldızlı ultra lüks bir otel kompleksine de dönüştürülebileceği ifade ediliyor.