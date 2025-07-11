Özelleştirmeye doymayan iktidar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ankara Ulus’taki Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile Ankara Sektörel Denetim Daire Başkanlıklarının 2 bin kişiyle hizmet verdiği ikiz binalarını satmak için çalışma başlattı.

Ankara’da vergi binasının yanı sıra SGK’nın iş hanları ile İstanbul Beyoğlu’nda birbirinden değerli arsa ve binaların satışı için de düğmeye basıldı. Özelleştirmeye hız veren iktidar dün de iki barajın satışını resmen onaylayarak özel sektöre devretti.

2 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Vergi Denetim Kurulu binası Ankara’nın tarihi Ulus semtindeki Rüzgarlı Sokak’ta 3 bin 736 metrekarelik

bir arsa üzerinde, altında 14 dükkanın olduğu, 10’ar katlı ikiz bina şeklinde yer alıyor.

Bu binalar özelleştirilmeden önce PTT Genel Müdürlüğü olarak uzun yıllar hizmet vermişti. PTT’nin Türk Telekom ve PTT olarak ikiye ayrılarak özelleştirilmesinin ardından binada bir süre PTT kiracı olarak kalmaya devam etti. Daha sonra esas sahibi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. Binada halen VDK ve Ankara Sektörel Denetim Daire Başkanlığı’na bağlı 2 bin personel çalışıyor.

Binanın satışından gelecek parayla VDK’ya yeni ve teknolojik donanımı daha yüksek bir bina yapılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı, vergi binasının yanı sıra Ankara’da SSK’ya ait iş hanı ile İstanbul Beyoğlu’nda çeşitli bina ve iş hanlarından oluşan toplam 37 parça gayrimenkulü özelleştirme kapsam ve programına aldı. Birbirinden değerli bu gayrimenkullerin özelleştirilmelerine ilişkin teknik işlemler en geç 3 yıl içerisinde tamamlanıp satışa çıkarılacak.

İki baraj da satıldı

Cumhuriyet tarihinden kalan ne kadar baraj varsa hemen hepsini tek tek özelleştirme yoluyla satan iktidar dün de Kapulukaya ile Kesikköprü hidroelektrik (HES) santrallerinin satışını onayladı. Cumhurbaşkanı kararıyla Akkuş Mimarlık firmasına satışı yapılan bu iki baraj 3 milyar 630 milyon liraya özel sektöre geçmiş oldu. Akkuş Mimarlık firması geçtiğimiz mayıs ayında da dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından yapılan Koyulhisar HES ile Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde hizmete açılan Çamlıgöze HES’i toplam 2 milyar 160 milyon liraya devletten satın almıştı.