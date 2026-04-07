Ülkemizde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev alan efsane Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalp ritim bozukluğu artan ve tedavileri yanıtsız bırakan tecrübeli teknik direktörün durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtilmişti.
Tomografisinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanan Lucescu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.
