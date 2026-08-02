Elma sirkesi, içerdiği asidik yapı nedeniyle saçın doğal dengesini desteklemek amacıyla bazı bakım rutinlerinde kullanılıyor. Özellikle şampuan ve bakım ürünlerinden kalan kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabileceği, saçların daha canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlayabileceği ifade ediliyor.

SAÇLARDA PARLAKLIK VE TEMİZ HİS

Uygulamada genellikle elma sirkesi suyla seyreltilerek saç durulama aşamasında kullanılıyor. Sirkenin doğrudan saç derisine uygulanması yerine suyla karıştırılması önerilirken, hassas saç derisine sahip kişilerin dikkatli olması gerekiyor.

Doğal bakım yöntemleri arasında yer alan bu uygulamanın saçları yumuşattığı, kötü kokuları azaltmaya yardımcı olduğu ve saçlara daha ferah bir his verdiği belirtiliyor. Ancak saç tipine göre etkilerin değişebileceği ve her yöntemin herkes için aynı sonucu vermeyebileceği vurgulanıyor.

KÜÇÜK BİR DOKUNUŞLA BAKIM RUTİNİ

Elma sirkesiyle saç durulama, pahalı bakım ürünlerine alternatif arayanların tercih ettiği yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Düzenli ve doğru kullanımda saç bakım rutinine eklenebilecek basit uygulamalar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, saç dökülmesi, tahriş veya ciddi saç derisi problemlerinde ev yapımı yöntemlere başvurmak yerine dermatoloji uzmanından destek alınması gerektiğini belirtiyor.