Antalya'da Hatice Temel’i (65) darbedip nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ve yaşadığı stres sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Şükrü Ece (74), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün kızı Durdu Temel, “Bugün Hatice Temel’in duruşması değil tüm annelerin duruşmasıydı. Adalet yerini buldu" dedi.

Olay, 10 Kasım 2023’te Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Temel, ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Şükrü Ece'nin evine gitti. Burada Şükrü Ece'nin cinsel saldırısına uğrayıp darbedildi ve evin girişindeki holde yaşamını yitirdi. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Temel’in vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı, ancak darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği, ölüm ile maruz kaldığı eylemler arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi.

'Nitelikli cinsel saldırı' suçuyla Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şükrü Ece, 1 yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

İNDİRİM HÜKÜMLERİ UYGULANMADI

Davanın 8’inci duruşmasında maktul Hatice Temel’in yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Şükrü Ece'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti tarafından verilen karardan dolayı buruk mutluluk yaşadıklarını kaydeden Hatice Temel’in kızı Durdu Tulum, "Bugün Hatice Temel’in duruşması değil; annemin duruşması, bütün kadınların, kızların, annelerin duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz. Avukatlarımıza da herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Maktulün ailesinin avukatı Beyza Keser, "3 yıldır devam eden hukuki süreç bugün sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile sanığın cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama esnasındaki tutumunu da göz önüne alarak takdir indirimi uygulamadı. Sanık son duruşmaya katılmadı. Dolayısıyla hükümle beraber tutuklanması kararı verildi ve yakalama emri çıkarıldı. Şu an ilk derece mahkemesinden kararı almış durumdayız. İstinaf ve temyiz durumunda da dosyayı takip edeceğiz" diye konuştu.

Dosyanın takipçisi olacaklarını ifade eden avukat Bekir Keser, "Bizler kamuya ve aileye karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için gurur içerisindeyiz. Böyle olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.