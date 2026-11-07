Milyonlarca insanın her sabah alarm sesiyle uyanıp işe gittiği dünyada, sadece uyuyarak zengin olmanın yolu açıldı. Hindistan merkezli bir teknoloji firması tarafından hayata geçirilen sıra dışı "uyku stajı" projesinde 200 binden fazla adayın arasından sıyrılan bir katılımcı, yatağında geçirdiği iki ayın ardından yarım milyon liranın üzerindeki büyük ödülün ve lüks tatilin sahibi oldu. Tüm dünyanın konuştuğu yarışmada tek kural sadece gözleri yummak değildi.

200 BİN KİŞİ BAŞVURDU, SADECE 10 İSİM SEÇİLDİ

Wakefit şirketi tarafından düzenlenen ve her adımı titizlikle takip edilen yarışma, küresel çapta büyük yankı uyandırdı. Çok aşamalı testlerden ve kişisel mülakatlardan geçen adaylar arasından yalnızca 10 kişi programa kabul edildi. Katılımcıların vücutlarına bağlanan gelişmiş uyku takip cihazlarıyla her saniyeleri izlenirken, en kaliteli uyku düzenini tutturanlar dijital puan tablosunda üst sıralara tırmandı.

"GİZLİ UYKU OPERASYONU" İLE ZORLU MEYDAN OKUMA

Yarışmacıların zannettiği gibi süreç yalnızca yatakta vakit geçirmekle sınırlı kalmadı. İki ay boyunca adaylar, yaratıcılıklarını ve odaklanma becerilerini ölçen absürt haftalık görevlerle sınandı. Popüler filmlerin uyku konseptiyle yeniden canlandırıldığı "Uyku Sineması" ve kişinin kendi gece rutinini deşifre ettiği "Uyku Bingosu" en çok konuşulan etaplar oldu.

En çok zorlayan görev ise "Gizli Uyku Operasyonu" oldu. Yarışmacılardan, günlük sohbetleri sırasında karşılarındaki kişiye hiçbir şey sezdirmeden "battaniye" ve "yastık" kelimelerini tam 10 kez geçirmeleri istendi. Bu zorlu psikolojik testleri aşanlar "Haftanın Profesyonel Uyuyucusu" unvanını kaptı.

FİNALDE NEFES KESEN "UYKU MÜZAYEDESİ"

Altmış günlük maratonun sonunda finale adını yazdıran dört yarışmacı, "Big Bedd" adı verilen görkemli final sahnesine çıktı. Finalistlerden gösterilen örnek bir yatak odasını hafızalarına kazıyıp birebir yeniden inşa etmeleri istendi.

Hemen ardından başlayan "Uyku Müzayedesi" etabında ise katılımcılar, kazandıkları puanları kullanarak en ideal uyku ortamı için kıyasıya yarıştı. Yastık, battaniye kalitesi, klima derecesi ve ses izolasyonu gibi kritik ayrıntılar için teklifler havada uçuştu.

TEK GECELİK PERFORMANS BİRİNCİYİ BELİRLEDİ

Kendi kusursuz uyku alanını kuran finalistlerin son gece performansları, gelişmiş sensörlerle anbean kaydedildi. Son ölçümlerde en yüksek skora ulaşan Jiniya Chatterjee, rakiplerini geride bırakarak yarışmanın şampiyonu ilan edildi.

Chatterjee, gösterdiği uyku disiplini sayesinde 960 bin rupi (yaklaşık 512 bin TL) nakit para ödülünü kasasına koyarken, tüm masrafları karşılanan rüya gibi bir tatilin de sahibi oldu. Şirketin 2019 yılından bu yana düzenlediği bu çılgın organizasyona bugüne kadar bir milyondan fazla başvuru yapıldığı ve 65 kişiye düzenli ödeme aktarıldığı kaydedildi.