Aslında mezarın girişi ve ana geçidi 2022 yılında keşfedilmişti. Ancak kazı çalışmalarının devam etmesiyle, mezarın Kral Thutmose II'ye ait olduğuna dair kanıtlar gün yüzüne çıktı. Mısır Yüksek Antikalar Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mohamed Ismail Khaled, bulunan kap parçalarının üzerindeki yazıtların Thutmose II’yi “ölü kral” olarak tanımladığını ve yanında eşi Kraliçe Hatshepsut’un adının geçtiğini belirtti.

Ancak Kral Thutmose II’nin mumyası, 19. yüzyılda mezarına yakın bir bölgede bulunmuştu. Arkeologlar, mumyanın muhtemelen mezarın antik dönemde yağmalanmasının ardından başka bir yere taşındığını düşünüyor.

Mezarın durumu oldukça kötü. Kralın ölümünden kısa bir süre sonra meydana gelen seller nedeniyle iç kısımdaki harç parçaları dökülmüş ve yapının korunmasını zorlaştırmış. Buna rağmen, mezarda bazı önemli bulgular tespit edildi. Zemininde beyaz sıva bulunan bir koridor, mezar odasına açılıyor ve burada mavi yazıtlar, sarı yıldız motifleri ve Eski Mısır’ın dini metinlerinden “IImydwat” adlı kitabın bölümleri bulunuyor.

Thutmose II, Mısır’ın 18. Hanedanı’nın dördüncü firavunuydu. Hükümdarlık süresi konusunda farklı görüşler olsa da, yaklaşık 1493-1479 M.Ö. veya 1482-1479 M.Ö. yılları arasında tahtta kaldığı düşünülüyor. 30 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.

Mısır’ın 18. Hanedanı, 200 yıldan uzun süre hüküm sürdü ve Thutmose II’nin babası Thutmose I, oğlu Thutmose III ve eşi Kraliçe Hatshepsut gibi isimler bu dönemde büyük izler bıraktı. Thutmose I, Krallar Vadisi’nde mezar yaptıran ilk firavun olurken, Thutmose III fetihleri nedeniyle “Mısır’ın Napolyon’u” olarak anıldı. Kraliçe Hatshepsut ise ticareti genişletmesi ve inşa ettiği yapılarla tarihe geçti.

Thutmose II’nin adı ise daha çok Nubya’daki bir ayaklanmayı bastırması ve Levant bölgesindeki isyanları durdurmasıyla anılıyor. Ancak, arkeologlar onun mezarını 18. Hanedan'dan kalan "kayıp krallar" arasındaki son büyük keşif olarak değerlendiriyor.

Mezar, Krallar Vadisi'nden yaklaşık 1,4 mil uzaklıkta bulunan Thebes Dağı'nda ortaya çıkarıldı. Başlangıçta, bu yapının Thutmose II’nin oğlunun eşine ait olduğu düşünülüyordu, çünkü mezar, eşi ve üvey kız kardeşi Kraliçe Hatshepsut’un mezarına oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Bu keşif, Mısır’daki son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul ediliyor. Arkeologlar, burada keşfedilen eserlerin, Thutmose II’nin dönemi ve bölgenin tarihi hakkında önemli bilgiler sunduğunu vurguluyor. Ancak mezarda Tutankhamun’un mezarında bulunan 5.000’den fazla eserin aksine, çok daha az sayıda defin eşyası bulundu.

Tutankhamun’un mezarı, 4 Kasım 1922’de Howard Carter ve ekibi tarafından keşfedilmiş ve kazılar 10 yıl sürmüştü. Bu keşif, altın defin maskesi, heykeller ve paha biçilemez objelerle dolu olması nedeniyle tarihin en zengin mezarlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Thutmose II’nin mezarı, tarihsel önemi yüksek olmasına rağmen, çok daha mütevazı bir yapıya sahip.