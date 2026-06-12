Mısır'ın antik gizemleri, modern teknoloji sayesinde yüzyıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Nil Deltası’ndaki Buto şehrinde yürütülen çalışmalarda arkeologlar, adeta imkansızı başararak 6 metre derinliğe gömülmüş devasa bir antik tapınak keşfetti. Üstelik bu keşif, alışılagelmiş kazma kürek yöntemleriyle değil, uzaydan gelen radar verileriyle başladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ARKEOLOJİ İLE BİRLEŞTİ

Yüzyıllardır kalın çamur tabakalarının altında saklanan bu devasa yapının izi, ilk olarak Sentinel-1 uydusundan alınan radar görüntüleriyle sürüldü.

Araştırmacılar, uydunun geçmiş verilerini inceleyerek yeraltındaki sıra dışı geometrik şekilleri (anomali kalıplarını) tespit etti. Ardından devreye giren Elektriksel Direnç Tomografisi (ERT) yöntemi sayesinde, toprağa tek bir kazma bile vurulmadan yeraltındaki gizli duvarların haritası çıkarıldı. Applied Geophysics dergisinde yayımlanan bu yöntem, arkeolojik haritalama tekniklerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

6 METRE DERİNDE ZAMAN YOLCULUĞU YAŞANDI

Kazı ekipleri bölgede aşağıya doğru indikçe adeta zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıktı:

-İlk 3 Metre: Roma dönemine ait günlük yaşamı yansıtan yoğun çömlek parçalarıyla doluydu.

-6 Metre Derinlik: Ekibi yaklaşık 2.600 yıl öncesine, yani Mısır'ın meşhur Saite Dönemi'ne (26. Hanedanlık) götüren kerpiç duvarları ve asıl devasa yapıyı saklıyordu.

ESERLER HİPOTEZİ KANITLADI

Yapılan ön kazılarda jeofizik verilerin doğruluğu kanıtlandı ve kerpiç yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Ancak buranın sıradan bir yerleşim değil, antik bir tapınak olduğunu kanıtlayan asıl unsur içerideki zengin buluntular oldu.

Arkeologlar kazı alanında; küçük bir sunu havuzunun yanı sıra Mısır mitolojisinin en güçlü figürleri olan İsis, Horus ve Taweret’i tasvir eden çok sayıda dini muska buldu. Bunlara ek olarak, ölüm tanrısı Anubis muskaları, kireçtaşından yapılma heykel parçaları ve Kral III. Thutmose'un adını taşıyan steatit (sabuntaşı) bir mühür gibi nadide parçalar, yapının 26. Hanedanlık dönemine ait kutsal bir kült merkezi olduğunu kesinleştirdi.