Luksor'un batı yakasındaki Qurna bölgesinde, Seneb'in türbesinin güneybatı avlusunda yer alan ve cenaze mahzeni olarak kullanıldığı belirlenen bir oda açıldı. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde, boyalı ahşap lahitlerin oda içerisinde 10 yatay sıra halinde düzenlendiği ve kapaklarının ayrı ayrı yerleştirildiği saptandı. Yüksek Antik Eserler Konseyi Genel Sekreteri Hisham El-Leiti, araştırmacıların bulunan hazinenin gizemini çözmek ve alanda gömülü olan kişilerin kimliklerini tespit etmek adına çalışmalara başladığını duyurdu.

LAHİTLERDE İSİM YERİNE "AMUN ŞARKICISI" UNVANI VAR

Keşfedilen lahitlerin büyük bir kısmının üzerinde kişisel isimlerin yer almadığı, bunun yerine gömülen kişilerin mesleki unvanlarının belirtildiği açıklandı. Tabutların üzerinde en sık rastlanan unvanın "Amun Şarkıcısı" olduğu kaydedildi.

Antik Mısır'da Teb kentinin baş tanrısı Amon-Ra'ya adanan Karnak Tapınağı'nda hizmet eden bu kadınların, soylu ailelerden geldiği ve rahipler arınma ritüellerini gerçekleştirirken kutsal müzik, şarkı ve ses yoluyla ayinlere katıldıkları bilinmektedir. Uzmanlar, isim yerine unvanların kullanılmasının, söz konusu mezarlıkta dini bağlılığın aile bağlarından daha ön planda tutulduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

KİL MÜHÜRLÜ 8 PAPİRÜS EN ÖNEMLİ İPUCU OLABİLİR

Mezar odasında büyük bir kil kap içerisinde bulunan 8 adet papirüs, keşfin en kritik unsuru olarak değerlendiriliyor. Papirüslerin birçoğunun üzerinde orijinal kil mühürlerinin halen bozulmamış şekilde durması, metinlerin bugüne kadar hiç açılmadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bu belgelerin ölüler için yazılmış dualar mı, tapınak kayıtları mı yoksa cenaze törenlerinin organizasyon listeleri mi olduğu konusunda henüz kesin bir bilgiye ulaşamadı. Arkeologlar, tabutların bu mahzene taşınmadan önceki asıl ilk mezarlarını bulmak için bölgedeki kazı çalışmalarını sürdürüyor.