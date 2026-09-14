Oyuncu çift Eda Özerkan ve Timur Acar, kızları Eliz ile birlikte kısa bir Mısır tatiline çıktı. 2016 yılında evlenen ve 2017’de kızları Eliz’i kucaklarına alan çift, dört günlük tatilde hem denizin hem de çölün tadını çıkardı.
KISA TATİLE DOLU DOLU PROGRAM
Eda Özerkan, ailesiyle gerçekleştirdiği Mısır tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dört gün boyunca farklı aktiviteler yapan aile, tatilde kimi zaman denizde kimi zaman ise çölde vakit geçirdi.
Özerkan, paylaştığı fotoğraflara “Biraz kum, biraz güneş ve bolca anı. Dört güne neler sığdırdığımızı bir bilseniz. Mısır bile bu tempoya çok şaşkın” notunu düştü.
KIZLARI ELİZ İLE MACERA DOLU TATİL
Eda Özerkan ve Timur Acar’ın Mısır tatiline kızları Eliz de eşlik etti. Aile, İstanbul’a dönmeden önce dört günlük kaçamağın tadını birlikte çıkardı.
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2016 yılında evlenen Özerkan ve Acar’ın kızları Eliz, 2017 yılında dünyaya gelmişti.
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