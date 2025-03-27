Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurghada kentinde Perşembe sabahı bir denizaltının batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, olay sırasında denizaltıda yaklaşık 44 yolcu bulunuyordu. Kıyıya yakınken batan denizaltında kalan dokuz kişi yaralandı, son haberlere göre 26 kişi kurtarıldı.

Yaralılardan dördünün durumu ağır. Yirmi dokuz kişi kurtarıldı ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın, limana yaklaşık bir kilometre mesafede, sabah saat 10.00 civarında meydana geldiği bildirildi.

Rusya’nın Kahire Büyükelçiliği, Facebook’ta yaptığı açıklamada, denizaltıda bulunanların tamamının Rus vatandaşı olduğunu ve yolcular arasında çocukların da yer aldığını duyurdu.

Büyükelçilik, dört kişinin öldüğünü doğruladı ve diğer yolcular hakkında bilgi beklediklerini açıkladı.

İKİ DENİZALTIDAN BİRİYDİ

Batığın sahibi olan Sindbad şirketi, Hurghada bölgesinde yıllardır turistik denizaltı gezileri düzenliyor. Şirketin internet sitesine göre, denizaltı 25 metre derinliğe inebiliyor ve 500 metrelik mercan resifini ve deniz yaşamını gözlemleme imkanı sunuyor.

Denizaltının 44 yolcu koltuğu ve her yolcu için geniş bir izleme penceresi bulunduğu belirtiliyor. Şirket, dünyanın sadece 14 “eğlence amaçlı denizaltısından” ikisine sahip olduğunu ifade ediyor.

Hurghada, plajları ve mercan resifleriyle tanınan popüler bir turizm merkezi. Olayın nedeni ve kurtarma çalışmaları hakkında henüz net bilgi bulunmuyor.

Mısırlı ve Rus yetkililerle temasa geçilmiş durumda. Olayın detaylarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.