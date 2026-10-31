Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, sabah saatlerinde Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesinde yaşandı. Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu'nun kesiştiği noktada minibüs ile TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Feci kazada 10 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 24 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı, yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların seferber edildiğini belirtirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu.