Mısır’ın El-Ghuraifa bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, Yeni Krallık dönemine ait 18 metre uzunluğunda eksiksiz bir "Ölüler Kitabı" papirüsü keşfedildi. Doğrudan özgün mezar bağlamında bozulmadan korunan bu el yazması, antik Mısır’ın ölüm sonrası inanç ritüellerine dair bilimsel teorileri doğrudan güncelledi.

EL-GHURAIFA BÖLGESİNDE BİR İLK

Mısır Yüksek Antik Eserler Konseyi, bulunan el yazmasının bölgede ulaşılan ilk eksiksiz ve iyi korunmuş papirüs olduğunu doğruladı. MÖ 1550-1070 yıllarını kapsayan Yeni Krallık dönemine ait mezarlık alanında yapılan çalışmalarda, rulo halinde bulunan metnin 18 metre uzunluğunda olduğu ölçüldü.

Uluslararası Mısırbilimciler, bu uzunluktaki bir dini metnin orijinal mezar odasında kopyasıyla birlikte korunarak günümüze ulaşmasını nadir bir tarihi gelişme olarak nitelendirdi.

25 BİN LAHİT VE UŞABTİ FİGÜRÜ ÇIKARILDI

Yoğun mezarlık alanında yürütülen kazılar sadece papirüs keşfiyle sınırlı kalmadı; alandan taş ve ahşap tabutlar, mumyalar ve 25 binden fazla ushabti adı verilen cenaze figürü çıkarıldı. Bulunan en dikkat çekici eserler arasında, antik dönemin baş rahibinin kızı Ta-de-Isa’ya ait işlemeli ve boyalı lahit yer aldı.

İnceleme sürecine alınan tarihi papirüsün, resmi açılışı 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Büyük Mısır Müzesi’nde kalıcı olarak sergilenmesi kararlaştırıldı.