Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde pazar günü iki yolcu treninin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 125 kişi yaralandı.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre kaza, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunan Giza vilayetine bağlı el-Ayyat bölgesinde meydana geldi.

Feyyum kentine seyreden bir yolcu treni, ülkenin güneyindeki Asvan vilayetine doğru giden başka bir trenin arkasına çarptı.

Yetkililerce gerçekleştirilen ilk incelemede, Kahire-Asvan treninin kaza anında aynı ray hattı üzerinde durur vaziyette olduğu tespit edildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Yaralıların Durumu Sağlık Bakanlığı kazadaki can kaybı ve yaralı sayısını teyit ederken, hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 70'ten fazlasının taburcu edildiğini duyurdu.

VAGONLARDA SIKIŞIP ÖLDÜLER

Kazanın meydana geldiği el-Ayyat'a bağlı Kafr Girza sakinlerinden Ayman Gamal, çevredeki vatandaşların hızla kaza yerine koşarak yaralıları kurtarmaya çalıştığını ve ambulans çağırdığını belirtti.

Gamal, yaklaşık 80 yaralının ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini gördüğünü, duran trenin vagonlarından birinde sıkışıp kalan bazı yolcuların ise olay yerinde can verdiğini anlattı.

Mısır Demiryolu Otoritesi, enkazı kaldırarak tren seferlerini mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için bölgeye acil müdahale ekipleri ile vinçlerin gönderildiğini açıkladı.

KAZAZEDELER DEHŞETİ ANLATTI

Yaralıların nakledildiği Beni Suef vilayetindeki el-Wasta Merkez Hastanesi önünde konuşan kazazedeler, çarpışmanın ardından yolcuların şok geçirdiğini ve havaya kalkan yoğun toz tabakası nedeniyle nefes almakta zorlandığını, kendilerini vagonlardan çevre köylülerin çıkardığını ifade etti.

Feyyum trenindeki yolculardan Farha Gamal, içeride hareketsiz yatan kişiler gördüğünü, diğer yolcuların ise vagondan çıkış yolu aradığını söyledi.

Gamal, "Tamamen hurdaya dönmüş başka vagonlar da vardı" ifadelerini kullandı.

SİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olayla ilgili ivedilikle bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Kötü yönetim ve yetersiz ekipman bakımı geçmişi bulunan Mısır demiryollarında raydan çıkma ve çarpışma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Hükümet, demiryollarını iyileştirmek adına son yıllarda modernizasyon projeleri açıklıyor.

Kazanın gerçekleştiği bölgede geçtiğimiz eylül ayında da iki yük treni çarpışmış, bir makinist ile yardımcısı yaralanmıştı.

Ülke tarihindeki en ölümcül demiryolu faciası ise 2002 yılında Kahire'den Mısır'ın güneyine seyreden bir gece treninde yangın çıkması sonucu 300'den fazla kişinin ölümüyle kaydedilmişti.