Polonya'nın Kuyavia-Pomeranya bölgesindeki ormanlık alanda korunan 100 metreyi aşkın uzunluktaki megalitik mezarların 5 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirlendi. Taş Devri'ne dayanan bu devasa anıtlar, Mısır piramitlerinden ve Stonehenge'den önceki döneme ışık tutuyor.

POLONYA PIRAMİTLERİNİN İNŞA SIRRI NEDİR?

Neolitik dönemde bölgede yaşayan kabile liderleri için inşa edilen ve "Kuyavia Piramitleri" olarak adlandırılan yapılar, tonlarca ağırlıktaki taşlar ve yüzlerce ton toprak kullanılarak tasarlandı. Doğu-batı doğrultusunda konumlandırılan mezarlar, dönemin toplumlarının gelişmiş inşaat ve astronomi bilgisine sahip olduğunu ortaya koyuyor. İçlerinde kabile reislerinin yattığı devasa tümseklerin mimarisinin, o dönemin konut tiplerini yansıttığı değerlendiriliyor.

DEVASA YAPILAR GÜNÜMÜZE NASIL ULAŞTI?

Yapılara ait ilk incelemeler 1930'lu yıllarda gerçekleştirilse de taşların büyük kısmı yıllar boyunca yol ve temel yapımında kullanılarak tahrip edildi. Tarlalardaki örneklerin tarımsal faaliyetlerle yok olmasının aksine, Wietrzychowice bölgesindeki mezarlar yoğun orman örtüsü sayesinde gizlenerek günümüze kadar korunmayı başardı. Bölgede kurulan koruma alanı bünyesinde yer alan binlerce yıllık yapılar günümüzde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.