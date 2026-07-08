Mısır, Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Mısır, 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Mısır cephesi Maçın hakemi Fransız François Letexier'i FIFA'ya şikayet etti.

TyC Sports'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Fransız hakem için FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Mısır verilen kararların soruşturulmasını talep etti. Mısır cephesinin bu talebine yol açan pozisyonların 58. dakikada Ziko'nun golünün iptal edilmesi ve Arjantin'in attığı üçüncü golde Salah'a yapılan faul'ün VAR tarafından incelenmemesi olduğu kaydedildi. Mısır Futbol Federasyonu'nun hakem Letexier'in turnuvanın kalanında görev almamasını istediği de aktarıldı.

‘ŞİKE YAPILDIĞI KESİN’

Mısır Milli Takımı'ndan Mostafa Ziko da karşılaşmanın ardından çok sert ifadeler kullanmıştı. Zico, "Belki de dünya şampiyonunu yarışmada tutmak istediler. Belki de Messi, Dünya Kupası'nda kalsın istediler. Ülkeme döndüğümde Dünya Kupası'nı takip etmeyi bırakacağım. Çünkü bu turnuvada adalet yok. Hakem adil değildi. Haksızlık apaçık ortadaydı. Bu turnuvada şike yapıldığı kesin." ifadelerini kullandı.