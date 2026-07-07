FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır, 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya havlu attı. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, karşılaşmanın ardından maçın hakemlerini ve FIFA'yı ağır sözlerle hedef aldı.

Messi ve Arjantin'in kayrıldığını ve kalan maçları izlemeyeceğini ifade eden Hossam Hasan "Çok net bir şekilde Dünya Kupası bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. O yüzden bu maçta adalet yoktu. Messi boşuna sevinmemeli. Bugünden itibaren Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı takip etmeyeceğim. Bu, bugün maruz kaldığımız haksızlığa karşı bir protestodur. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlar bu halkın kahramanları.'' diye konuştu.

'KUPADA ADALET YOK'

Mısır'ın 2. golünü kaydeden Zico da maçtan sonra hakem ekibini hedef aldı. Mısırlı yıldız maçtan sonra "Bugün hakem rezaleti yaşandı. Dünya Kupası'nı ayarlamışlar. İstediklerine kazandırıyorlar.

Zalim bir hakem maçı Arjantin'e kazandırmak için her şeyi yaptı. Bu kupada adalet yok. Hakemler onların yanında. Allah bize yeter." ifadelerini kullandı.