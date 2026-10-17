Mısır devlet gazetesi El-Ahram'ın aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada görev süresinin 2030 yılında biteceğini ve bu süreyi uzatmak amacıyla anayasanın değiştirilmeyeceğini vurguladı.

Yeni İdari Başkent'teki Mısır Askeri Akademisi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Sisi, “2030 yılı başkanlık süremin sonu olacak. Bu konu tamamen kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

Mısır anayasasına “dokunulmayacağını” belirten Sisi, anayasal ve demokratik ilkelerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sisi anayasanın ve silahlı kuvvetlerin anayasal düzeni, demokrasiyi ve devletin temel direklerini korumadaki rolünü net bir biçimde tanımladığını aktardı.

'SORUMLULUK ÜSTLENECEK' KİŞİYİ BEKLİYOR

Ülkedeki lider kadrosunun yetişme sürecine de değinen Sisi, Mısır Askeri Akademisi bünyesinde yeni nesil liderlerin hazırlandığını kaydederek, “Sorumluluk üstlenebilecek kendi insanlarıyla dolup taşana kadar Mısır devletini bırakmayacağım” dedi.

Konuşmasında bölgesel güvenliğe ilişkin mesajlar da veren Sisi, Mısır'ın Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini savunmak üzere krallık tarafından talep edilecek her türlü tedbiri almaya hazır olduğunu bildirdi.

Böyle bir ihtiyaç doğması durumunda gerekli adımların atılacağını vurgulayan Sisi, “Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü tedbiri alacağız” dedi ve talep edilmesi halinde parlamentoyu yetkilendirme amacıyla olağanüstü toplantıya çağıracağını belirtti.

Sisi ayrıca, “Körfez'deki kardeşlerimizin topraklarını korumak ve savunmak için kararlılıkla duruyoruz” açıklamasında bulundu.