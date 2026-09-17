Liverpool’dan ayrılarak Trabzonspor’a transfer olan ve “Mısır Kralı” lakabıyla tanınan Muhammed Salah, Trabzon’daki günlerini yalnızca sahada geçirmiyor. Yıldız futbolcu, boş zamanlarında şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor. SÜMELA MANASTIRI’NI GEZDİ Salah’ın Trabzon’daki keşif duraklarından biri Maçka’da bulunan tarihi Sümela Manastırı oldu. Kayalıkların üzerine inşa edilen tarihi yapıyı gezen futbolcu, manastırın yanı sıra çevresindeki doğal güzellikleri de yakından görme fırsatı buldu. Salah’ın Sümela ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcunun şehir turuna ilgi gösterdi. SIRADA YAYLALAR VARDI Sümela Manastırı ziyaretinin ardından rotasını Trabzon’un yaylalarına çeviren Salah, burada doğayla baş başa vakit geçirdi. Şehrin yemyeşil manzarası eşliğinde dinlenen futbolcu, Trabzon’un farklı noktalarını da keşfetme fırsatı yakaladı. Maç ve antrenman temposunun dışında şehri tanımaya çalışan Salah’ın Trabzon gezisi, taraftarların da ilgisini çekti.

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