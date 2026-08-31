İki hırısz, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde sergilenenii Mısır kraliyet ailesine ait olan 200 karatlık, 673 elmasla süslü platin kolyenin vitrini kırıp çaldı.
Viyana polisi, vitrini çekiçle kırarken müzedeki kameralarına yansıyan maskesiz şüphelilerin fotoğraflarını kamuoyuna sundu.
Olay, perşembe öğleden sonra müzenin açık olduğu saatlerde gerçekleşti. Sergiye bilet alarak giren iki şüpheli, bir çekiçle cam teşhir vitrinini kırarak elmas kolyeyi aldı ve kaçtı.
Olay anında salonda birden fazla tanık bulunmasına rağmen yaralanan olmadı. Kamuoyuna seslenen polis yetkilileri, “Failler mücevherle birlikte bilinmeyen bir yöne kaçtı, görenlerin bize ulaşması rica olunur" açıklamasını yaptı.
Şüphelileri arama çalışmaları kapsamında polis ekipleri şehir merkezine dağıldı. Hırsızları bulmak için özel eğitilmiş takip köpekleri kullanıldı.
Kronen gazetesinde yer alan habere göre müfettişler, zanlıların bir suç örgütü adına "ısmarlama iş" yapmış olabileceğini değerlendiriyor.
KRALİÇE'NİN MÜCEHVERLERİYDİ
Müze tarafından yapılan açıklamada, çalınan eserin haziran ayından bu yana sergilenen ve Fransız tasarımcı Van Cleef & Arpels'in 300'den fazla çalışmasını bir araya getiren mücevher sergisinden alındığı bildirildi.
Söz konusu serginin, müzenin kendi koleksiyonundan nadir görülen yaklaşık 200 eser ile Parisli mücevher evinin 120 yıllık tarihini kapsayan parçaları bir araya getirdiği belirtildi.
Sergi dokümanlarına göre kolyenin, geçmişte Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait olduğu ve Kraliçe'nin bu kolyeyi 1939 yılında kızı Fevziye'nin, daha sonra şah olan dönemin İran Veliaht Prensi Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendiği düğünde taktığı öğrenildi.
Tarihi kolye, 2015 yılında New York'taki Sotheby's müzayedesinde 4,3 milyon dolara satılmıştı.
Müze yönetimi, cuma öğleden sonra yapılması planlanan rehberli turu iptal etti ve 27 Eylül'de sona ermesi öngörülen sergiyi geçici olarak kapattı.
AVRUPA'DA MÜZELER TEK TEK SOYULUYOR
Avrupa genelindeki müzeler son dönemde yüksek profilli soygunlarla karşı karşıya.
Geçen yıl ekim ayında Paris'teki Louvre Müzesi'ne gündüz saatlerinde giren hırsızlar, dakikalar içinde 88 milyon avro değerindeki kraliyet mücevherlerini çalarak kaçmıştı.
İspanya'da ise perşembe günü hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi definelerinden biri olarak kabul edilen Tunç Çağı'na ait Villena Hazinesi'ni soydu.
Bu ay içerisinde İtalya'nın Messina liman kentindeki bir müzeden, 15. yüzyıl Rönesans ustası Antonello da Messina'ya ait en önemli dört eser ulusal bir tatil sırasında çalındı.
Bu olaydan iki gün önce İtalyan polisi, ülkenin kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bulunan özel bir müzeden bu yıl çalınan Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse'e ait üç tabloyu ele geçirdiğini duyurdu.