ABD'nin Iowa eyaletinde yürütülen iki yıllık bir araştırma, mısır ve soya tarlalarına kurulan rüzgar türbinlerinin ekim alanlarındaki sıcaklık ve hava dolaşımı üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. 200 türbinin yer aldığı arazide yapılan ölçümler, türbinlerin gündüzleri mahsul sıcaklığını yaklaşık 1,5 °C düşürdüğünü, geceleri ise 3 °C'ye kadar artırdığını gösterdi.

Ames Ulusal Laboratuvarı ve Colorado Üniversitesi'nden araştırmacılar, iki yaz sezonu boyunca rüzgar, türbülans, ısı, su buharı ve karbondioksit değişimlerini inceledi. Ölçümlerde, türbinlerin arkasında kalan alanlar ile rüzgarı doğrudan alan kontrol bölgeleri karşılaştırıldı.

HAVA KARIŞIMI VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Sıcak ve rüzgârsız günlerde mahsullerin üzerinde oluşan durgun hava katmanının, türbin kanatlarının oluşturduğu türbülans ile üst katmanlardaki havayla karıştığı belirlendi. Bu sürecin fiziki etkileri şu şekilde kaydedildi:

Gündüzleri tarlanın havadan daha sıcak olması nedeniyle yüzey sıcaklığı 1,4 °C’ye kadar geriledi. Geceleri ise karıştırma etkisiyle sıcaklık 2–3 °C artış gösterdi.

Türbinlerin hemen arkasında rüzgar hızı %10–40 oranında düşerken, türbülans etkisinin yaklaşık 800 metre mesafeye kadar sürdüğü tespit edildi.

Hava hareketliliği sayesinde gündüz saatlerinde bitkilerden su buharı çıkışı ve karbondioksit alımı hızlandı.

TARIM AÇISINDAN OLASI ETKİLER

Yapraklar üzerindeki sabah çiğinin daha hızlı kurumasının, mantar ve küf hastalıkları riskini azaltabileceği ve hasat sonrası ek kurutma ihtiyacını düşürebileceği belirtildi.

Öte yandan, geceleri yaşanan sıcaklık artışının ilkbahar ve sonbaharda don riskine karşı koruma sağlayabileceği ancak tane dolum dönemine denk gelen temmuz ayında mısırın gece solunumunu artırarak şeker tüketimini yükseltebileceği kaydedildi.

REKOLTE ÜZERİNDEKİ ETK, HENÜZ NET DEĞİL

Araştırmacılar, çalışmanın ürün verimini değil yalnızca hava koşullarını kapsadığını vurguladı. Toprak yapısı ve yetişme koşullarının tarla genelinde farklılık göstermesi sebebiyle, rüzgâr türbinlerinin sezonsal rekolteye kesin etkisini belirlemek için türbülans alanında kalan ve kalmayan parsellere ait çok yıllık verilere ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Benzer mikroklima değişimlerinin Kaliforniya’daki rüzgâr santrallerinde ve uydu gözlemlerinde de saptandığı aktarıldı.