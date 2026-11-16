ABD'nin Kentucky eyaletinde kendi mısır tarlasında kazı yapan bir adam, toprağın hemen altında 1840 ile 1863 yılları arasına ait 700'den fazla altın sikke buldu. Amerikan İç Savaşı döneminden kaldığı belirlenen koleksiyonun toplam değerinin milyonlarca doları bulduğu tespit edildi.

MISIR TARLASINDAN 700'DEN FAZLA ALTIN SİKKE ÇIKTI

Kentucky eyaletinde yaşayan arazi sahibi, kendi mısır tarlasında yürüttüğü kazı çalışması sırasında toprağın hemen altına gömülmüş altın paralara rastladı. Yapılan incelemelerde buluntuların 1840 ile 1863 yılları arasında basılmış 700'den fazla altın sikke olduğu belirlendi. Sikkelerin Amerikan İç Savaşı döneminden kaldığı saptandı.

KOLEKSİYONUN İÇİNDE HANGİ NADİR PARALAR YER ALIYOR?

Ortaya çıkarılan buluntulara "Büyük Kentucky Hazinesi" adı verildi. Koleksiyon üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, nümismatik dünyasında son derece nadir bulunan 1863 tarihli 20 dolarlık altın paraların da sikkeler arasında yer aldığı tespit edildi.

Tarladan çıkarılan tüm altın sikkeler uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sikkelerin orijinalliği onaylandı. Uzmanlar, tarihi koleksiyonun piyasa değerinin milyonlarca doları bulduğunu açıkladı.