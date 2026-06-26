Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde rutin tarla çalışmaları yapan bir çiftçi, Amerikan İç Savaşı dönemine ait ve piyasa değerinin 2 milyon doları aştığı belirtilen büyük bir sikke definesi buldu. "Büyük Kentucky Definesi" (Great Kentucky Hoard) olarak adlandırılan tarihi koleksiyon, Numismatic Guaranty Company (NGC) tarafından tescil edilerek koruma altına alındı.

MISIR TARLASINDA TESADÜFEN 800'DEN FAZLA SİKKE BULDU

Kimliği ve tarlasının konumu güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan mülk sahibi, mısır tarlasında çalıştığı sırada topraktan çıkan sikkeleri fark etti. Yapılan kazı ve temizleme çalışmaları sonucunda, toprağa saçılmış ve bir kumaş çuval kalıntısıyla bir arada bulunan 800'den fazla sikke çıkarıldı. Sikkelerden bazılarının üzerinde, alanın onlarca yıldır fark edilmeden sürüldüğünü gösteren modern tarım aletleri izlerine rastlandı. Mülk sahibinin başvurusu üzerine, nümismatik uzmanı Jeff Garrett ve NGC yetkilileri malzemeyi incelemek üzere devreye girdi.

700'DEN FAZLA SİKKE BULDU

Koleksiyonun yaklaşık %95'lik bölümünü 1 dolarlık altın sikkeler oluşturuyor. Setin içerisinde ayrıca 10 dolarlık ve 20 dolarlık birimler de yer alıyor. Definede, Amerikan nümismatiğinin en nadide parçalarından kabul edilen 1863 tarihli Liberty Head Double Eagle (Özgürlük Başlı Çift Kartal) sikkesinden 18 adet bulundu. Uzmanlar, sikkeler arasında Georgia'daki tarihi Dahlonega Darphanesi'ne ait parçalar da tespit etti.

Detaylı incelemelerde, literatürde daha önce az belgelenmiş bazı basım hataları ve NGC tarafından ilk kez kataloglanan tamamen yeni bir sikke varyantı tanımlandı.

İÇ SAVAŞ DÖNEMİNE AİT OLDUĞU SÖYLENİYOR

Uzmanlar ve tarihçiler, 1840 ile 1863 yılları arasına tarihlenen federal para birimlerinin, Amerikan İç Savaşı dönemindeki bölgesel çatışmalar nedeniyle gömüldüğünü öngörüyor. Kentucky'nin savaşın başında tarafsızlığını ilan etmesine rağmen yoğun askeri baskı ve iç bölünmeler yaşadığı biliniyor. Arkeologlar, sikkelerin 1863 yılında Konfederasyon Generali John Hunt Morgan’ın bölgeye düzenlediği baskınlar öncesinde, bölgedeki Konfederasyon birliklerinden gizlenmek amacıyla gömülmüş olabileceği hipotezini değerlendirdi.

SİKKELER SATIŞA SUNULDU

Toprak altında kalma koşulları ve uygulanan uzman laboratuvar tedavileri sayesinde sikkelerin büyük bölümünün olağanüstü yüksek bir korunma statüsünde günümüze ulaştığı bildirildi. Sertifikasyon ve tescil işlemleri tamamlanan sikkeler, restorasyon süreçlerinin ardından parça başı olarak koleksiyon piyasasına sunulmaya başlandı.