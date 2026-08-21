Yakışıklılığı ve mısır tezgâhındaki sempatik tavırlarıyla sosyal medyada tanınan Alper Temel, gördüğü ilgiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni aldığı S1000RR motosikletiyle gezen Temel’in önü, kendisini tanıyan hayranları tarafından kesildi.

HAYRANLARI ÖNÜNÜ KESTİ

Motosikletiyle yolda ilerleyen Alper Temel, kendisini fark eden hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Temel’in yanına gelen hayranları, ünlü mısırcıyla buluşmak ve sohbet etmek istedi.

Ancak Temel'in hayranlarına kendisiyle yalnızca mısır tezgâhının bulunduğu yerde buluşabileceğini söylediği iddia edildi.

“TEZGAHIN YERİ BELLİ”

Hayranlarının ilgisi karşısında sakin tavrını koruyan Temel, buluşmak isteyenleri doğrudan tezgâhının bulunduğu yere yönlendirdi.

Yeni S1000RR motosikletiyle gezintisi sırasında yaşanan bu anlar, “Yakışıklı Mısırcı”nın günlük hayatında gördüğü ilginin de bir kez daha göstergesi oldu.

1,5 MİLYON TL’LİK MOTOSİKLETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Alper Temel'in piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan BMW S1000RR model motosikleti satın aldığı görüldü. Yeni motosikletiyle yollara çıkan Temel, hem tarzı hem de kendisine gösterilen yoğun ilgiyle dikkat çekti.