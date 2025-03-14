ABD ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Doğu Afrika ülkelerine yerleştirme planları için Sudan, Somali ve Somaliland yönetimleriyle temasa geçtiği bildirildi.

ABD merkezli Associated Press’in ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Sudan bu teklifi reddederken, Somali ve Somaliland ise böyle bir görüşmeden haberdar olmadıklarını belirtti.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Afrika ülkeleri ise konu hakkında sessiz kaldı.

TRUMP PLANINDA ISRARCI

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Gazze için "Ortadoğu Rivierası" olarak adlandırdığı bir proje ortaya koymuştu. Trump'ın planına göre ABD, İsrail’in 17 aydır süren askeri saldırıları sonucu on binlerce kişinin öldüğü Gazze'yi yeniden inşa edecek ve bölgeyi kontrol altına alacaktı.

Arap ülkeleri ise bu ayın başlarında Filistinlilerin yerinden edilmesini engellemeyi hedefleyen, 53 milyar dolarlık Mısır destekli Gazze'nin yeniden inşası planını kabul etti.

Trump’ın Gazze halkını kalıcı biçimde yerlerinden etmeyi öneren planı, Filistinliler arasında evlerini tamamen kaybetme korkusunu güçlendirdi ve uluslararası toplumda geniş çapta tepki gördü.